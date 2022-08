Candidato ao Senado, Moro alfineta Lula: 'Não há corrupção do bem'

"Não existe uma corrupção do bem e uma do mal", disse Moro ao se referir à declaração de Lula que afirmou que orçamento secreto é pior que o mensalão.

"O Lula se esquivou das perguntas. O petrolão e o mensalão não foram casos simples de corrupção, foram esquemas de desvio de dinheiro público que visavam a um projeto de poder. No mensalão, acórdão do Supremo disse que era um esquema destinado à compra de apoio parlamentar ao governo do Lula. O petrolão era o loteamento político das estatais para arrecadação de suborno para enriquecimento ilícito de políticos e financiamento ilegal de partidos. Então não foi algo que o governo do PT investigou ou permitiu que investigasse. Não foram casos pontuais de corrupção. Foi um esquema de corrupção sistêmico", disse Moro em entrevista ao jornal Estadão.

Candidato ao Senado, o ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro (União Brasil-PR) alfinetou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao comentar sobre corrupção no governo do Petista.

