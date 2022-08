Vera Magalhães rebate ataque de Bolsonaro: 'Não gosta de ser questionado por mulheres'

A jornalista havia questionado Ciro sobre a cobertura vacinal do Brasil e afirmou que houve desinformação sobre as vacinas contra a covid-19 que foram disseminadas por Bolsonaro, ao que ele respondeu: "Vera, não pude esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão em mim. Não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro", declarou, e não respondeu à pergunta.

Vera disse que a postura de Bolsonaro "transformou o machismo, a misoginia e a falta de políticas públicas voltadas ao governo dele o principal tema do debate e ele teve que recorrer a um papel para dizer o que fez pelas mulheres". O chefe do Executivo tem voltado a campanha para conseguir votos do eleitorado feminino, de quem sofre rejeição.

"Ele teve uma atitude absolutamente descontrolada, desnecessária e, ao meu ver, prejudicial a ele mesmo", falou em entrevista ao colunista do UOL Kennedy Alencar na saída do debate. "Ele já fez isso em relação a mim e a outras jornalistas mulheres, é da natureza dele, ele não gosta de ser questionado por mulheres", afirmou a jornalista.

Ao fim do debate presidencial, a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, disse que o ataque do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra ela o prejudicou, além de afirmar que ele "não gosta de ser questionado por mulheres". O evento foi promovido por UOL, Band, Folha e TV Cultura.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.