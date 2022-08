André Janones parte para cima de ex-BBB Adrilles Jorge: 'mascote da milícia'

As pessoas que estavam no local o seguraram para que não houvesse agressão.

Janones já tinha discutido com Ricardo Salles, o ex-ministro de Meio Ambiente do Bolsonaro, e contava sobre o ocorrido para jornalistas quando foi xingado pelo ex-BBB que é defensor do presidente. Na ocasião, o deputado chamou Adrilles de “vagabundo” e “mascote da milícia”.

O deputado federal André Janones partiu para cima do ex-BBB Adrilles Jorge, na noite deste domingo (28), nos bastidores do debate presidencial da Band.

