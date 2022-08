Lula e Ciro trocam farpas durante debate presidencial

Em seguida, no entanto, Ciro afirmou que "Lula se deixou corromper" e atribui a agressividade do clima político também ao PT. Ele afirmou que o ex-presidente é um "é encantador de serpentes" e o responsabilizou por crise econômica.

"Sou grato ao Ciro, que esteve no governo comigo, em 2003 a 2006. Ele resolveu não estar conosco, sair com candidatura própria é direito dele", disse Lula ao falar sobre a união da esquerda.

