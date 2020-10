Caixa libera saque do auxílio emergencial nesta quinta; saiba mais

O saque em dinheiro de parcelas do auxílio emergencial para 4 milhões de nascidos em setembro está liberado nesta quinta-feira (15). Os beneficiários poderão resgatar da 1ª à 5ª parcela de R$ 600, dependendo da data que entraram no programa. O grupo faz parte do ciclo 2 do calendário, que já concluiu o pagamento em depósito na conta digital.

De acordo com o R7, a movimentação do dinheiro poderá ser feita nos caixas eletrônicos e lotéricas, utilizando o código gerado pelo aplicativo Caixa Tem. A transferência para outras contas também estará liberada. Outros recursos como pagar contas de água, energia, telefone, pagar boletos e fazer compras online já estavam disponíveis.

O auxílio emergencial foi criado para ajudar às famílias durante a pandemia do coronavírus e deve ser pago até dezembro deste ano.