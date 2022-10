Briga de crianças por causa de pula-pula termina com bebê atingido pela PM com spray de pimenta

Uma confusão em um condomínio terminou com um bebê sendo atingido por spray de pimenta, jogado por um policial militar que havia sido acionado para verificar uma denúncia de lesão corporal. O caso aconteceu durante comemoração ao Dia das Crianças (12), em Nova Serrana, Minas Gerais.

A síndica do condomínio contou que a briga começou porque duas crianças haviam brigado no pula-pula infantil; a mãe de uma delas teria jogado uma pedrada no pai da segunda criança.

A polícia foi acionada pela própria autora da pedrada, que chegou com os policiais, jogou o chinelo em um homem, que reagiu e atirou um copo de cerveja na direção dela. A bebida, no entanto, atinge um militar que reagiu e jogou spray de pimenta, atingindo um bebê de 1 mês de vida.

Em nota, a Polícia Militar disse que " o 'gás de pimenta', foi utilizado na direção dos autores das agressões, vindo a criança a ser atingida pela dissipação do gás no ar em via pública".

A PM explicou ainda, que o bebê recebeu assistência médica pelos militares e foi encaminhado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), e já está recuperado.