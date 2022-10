Famílias de baixa renda podem trocar de graça sua antena parabólica

Todas as capitais brasileiras já tiveram a operação do 5G autorizada. Na última terça-feira, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, autorizou o início das trocas dos aparelhos de antenas parabólicas nas regiões metropolitanas.

Para a Anatel liberar a operação do 5G puro, são necessários dois procedimentos para “limpar” a faixa de frequência e evitar a interferência causada pelo 5G. Um é a troca dos aparelhos de antenas parabólicas e o outro é a instalação de filtros nas estações receptoras do Serviço Fixo por Satélite.

Estão na lista municípios dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás.

Mais de um milhão e cem mil famílias de baixa renda, moradoras de 26 cidades com mais de 500 habitantes, podem pedir a troca da antena parabólica. A estimativa é da Siga Antenado, entidade responsável pelas ações para liberação do 5G nas cidades.

