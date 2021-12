Brasil tem 694 mil pessoas em tratamento contra HIV

Somente neste ano, 45 mil novos pacientes iniciaram a chamada terapia antirretroviral, os números equivalem a 81% das pessoas diagnosticadas com HIV no país, é o que aponta os dados divulgados, nesta quarta-feira (01), pelo Ministério da Saúde no Dia Mundial de Luta contra a Aids.

Cerca de 694 mil pessoas estão em tratamento contra o HIV no Brasil, desse total, 95% já não transmitem o vírus por via sexual por terem atingido carga viral suprimida.

