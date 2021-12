Caso Boate Kiss: julgamento recomeça hoje com depoimentos de sobreviventes

O julgamento do incêndio da boate Kiss será retomado nesta quinta-feira (02) com mais seis depoimentos previstos para ocorrerem no Foro Central de Porto Alegre.

De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), os depoimentos serão de uma testemunha de acusação e de cinco sobreviventes da tragédia que matou 242 pessoas no incêndio da Boate Kiss, em janeiro de 2013, em Santa Maria. Pela manhã, devem ser ouvidos Emanuel Almeida Pastl e Jéssica Montardo Rosado e Lucas Cauduro Peranzoni, Érico Paulus Garcia e Gustavo Cauduro Cadore à tarde.

O júri dos quatro réus começou nesta quarta-feira (01). Eles são acusados pelas mortes de 242 pessoas e tentativas de homicídio de outras 636 no incêndio da boate.