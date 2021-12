Brasil tem 11 casos confirmados da Ômicron, diz Ministério da Saúde

Até 9 de dezembro, a nova variante foi detectada em ao menos 63 países. No Reino Unido, devido ao avanço da Ômicron, autoridades elevaram o nível de alerta contra covid do 3 para 4. A mudança sinaliza um alto índice de transmissão.

Dos 11, cinco estão em São Paulo, dois no Distrito Federal, dois no Rio Grande do Sul e dois em Goiás. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde informou que a variante parece reduzir eficácia de vacinas e a disseminação é mais veloz.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.