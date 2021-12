Bolsonaro e ministros sobrevoam áreas atingidas pelas chuvas na Bahia

Cerca de 17 municípios baiano estão em situação de emergência. O governo federal anunciou algumas medidas para amenizar os danos nas cidades atingidas como o emprego de tropas do exército no resgate e realocação de pessoas desabrigadas, além de liberar R$ 5,8 milhões para os municípios.

O Presidente Jair Bolsonaro e os ministros do @mdregional_br e da @MinCidadania já estão sobrevoando as áreas afetadas pelas fortes chuvas, no sul da Bahia (BA). O Governo Federal já atua em várias frentes para conter os danos causados nas cidades atingidas. pic.twitter.com/DgLABXACI2

O presidente Jair Bolsonaro e os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da Cidadania, João Roma e da Saúde, Marcelo Queiroga, sobrevoaram, neste domingo (12), às áreas atingidas pelas fortes chuvas no sul da Bahia.

