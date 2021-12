Goiás identifica os dois primeiros casos da variante Ômicron

Além disso, há ainda dois casos sob investigação, em Valparaiso de Goiás, na região do Entorno do Distrito Federal.

Porém o teste do casal deu negativo. Em nota a secretária de saúde de Goiás informou que as mulheres apresentam sintomas leves, sem necessidade de internação.

A cidade de Aparecida de Goiânia identificou dois casos da variante Ômicron. Segundo o prefeito da cidade, as duas pessoas uma mulher de 46 anos e outra de 20, tiveram contatos com um casal de missionários vindos de Luanda, na Angola, no início de dezembro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.