Brasil registra 1.184 mortes por Covid em 24h e supera 470 mil óbitos

Manaus/AM - O Brasil registrou 1.184 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 470.968 óbitos, nesta sexta-feira (04) desde o início da pandemia, segundo levantamento do consórcio de imprensa.

De acordo com o G1, os estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre, Bahia e Pernambuco apresentam tendência de alta nas mortes. O Brasil apresentou 25 dias com a média de mortes abaixo da marca de 2 mil. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril.