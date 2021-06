Senador Carlos Viana é internado com Covid-19

“Obrigado pelas mensagens de carinho. Estou me recuperando bem! Em breve estarei novamente trabalhando por Minas. Cuidem-se!”, publicou o senador em rede social. Ele também afirma que está há 11 dias com sintomas, mas “nada grave”.

De acordo com a Agência Senado, Carlos Viana é um dos vice-líderes do governo Bolsonaro no Senado.

O senador Carlos Viana (PSD-MG) foi internado em um hospital de Brasília após ser diagnosticado com Covid-10. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (04) pela assessoria de imprensa do parlamentar.

