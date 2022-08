Bolsonarista que matou petista chega em presídio; defesa diz que prisão é 'ilegal'

A Secretaria de Segurança Pública informou que Guaranho está estável e que foi prescrito remédio para dor. Conforme a secretaria, o preso está "sendo atendido por médico e equipe de enfermagem". Além disso, ele terá acesso a tratamento de reabilitação com fisioterapia diariamente, e, se necessário, será atendido por equipes multidisciplinares no local ou escoltado em outras unidades de saúde.

Segundo a defesa, não há enfermeiros para ajudar o policial na alimentação e higiene, e que o policial está dividindo uma cela comum com outro preso. Entretanto, a Sesp esclareceu que Jorge está em uma maca hospitalar em cela especial para policiais, juntamente com um detento da área da segurança.

De acordo com a defesa do policial, a prisão dele é "ilegal e desumana" e que só deve ser colocado o mandado de prisão ao réu que "representa um risco à sociedade ou pode fugir ou atrapalhar a produção das provas", o que a defesa sustenta não enquadrar no caso de Guaranho.

