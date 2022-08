Mãe flagra funcionário se masturbando na frente da filha de 2 anos em supermercado

A mãe de uma criança de 2 anos flagrou o funcionário do supermercado O Bom Atacadão se masturbando na frente da filha, enquanto ela fazia compras no estabelecimento, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O homem foi identificado como Boris Joshua Paz Aragon, 41. De acordo com a mãe da criança de 2 anos, ela percebeu que a filha estava olhando para algo embaixo da bancada de frutas e ao se aproximar percebeu que o homem estava se masturbando enquanto olhava para a menina.

"Comecei a filmar, quando vi por cima da câmera, ele estava com pênis totalmente para fora olhando para minha filha e minha filha estava olhando para ele”, disse a mãe da criança ao jornal O Dia.

Ainda conforme a mulher, o homem correu e tentou fugir após perceber que estava sendo filmado. Ele acabou sendo detido por outros funcionários do mercado e encaminhado para a 35 DP. Após audiência de custódia ele foi solto e responderá em liberdade.

De acordo com a administração do mercado, o funcionário atuava no local há menos de um mês e logo foi demitido.