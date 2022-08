SUS investiga 2,9 mil casos de varíola dos macacos no Brasil

O avanço da varíola dos macacos, a monkeypox, tem aumentado no Brasil. Prova disso é que o Sistema Único de Saúde (SUS) está investigando cerca de 2,9 mil casos suspeitos da doença no país.

Segundo os dados do Governo Federal, disponibilizados na última terça-feira (9), o Brasil somava 2.415 casos confirmados de monkeypox, e 2.963 casos suspeitos à espera de resultado de um teste diagnóstico.

Mesmo que as unidades de saúde em todo o país recebam pacientes com varíola dos macacos, a testagem para a doença ainda não ocorre de forma ampla no Brasil.

Desde o começo do surto no país, 6.986 exames diagnósticos para a doença foram processados nos laboratórios públicos e privados. O SUS tem oito laboratórios de referência que analisam as amostras coletadas em todo o país.

Existem possibilidades de que nas próximas semanas a Anvisa libere a comercialização de testes de varíola dos macacos desenvolvidos por empresas privadas, facilitando o acesso e provocando uma eventual diminuição dos preços.

Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico para a varíola dos macacos é feito exclusivamente por um teste do tipo PCR.