Banco Itaú anuncia programa de trainee com salário de R$ 8 mil; saiba como

O banco Itaú anunciou um programa trainee 2023 com previsão de início em janeiro do ano que vem com duração de 18 meses. O programa oferece vale refeição, alimentação e vale transporte para jovens que querem seguir carreira ou aprofundar conhecimentos no mercado financeiro.

O programa é realizado nas áreas de atacado ou varejo e o candidato poderá escolher a área desejada. De acordo com informações divulgadas pela empresa, "O trainee do varejo terá uma visão 360º dos negócios que compõem o segmento. O que inclui imersão nas estruturas de negócios estratégicos, comunidades e polos comerciais, com acompanhamento próximo da jornada do cliente, além de ser responsável pelo planejamento, criação e gestão das soluções oferecidas para milhões de clientes através dos canais físicos e digitais".

Na área de atacado o trainee vai atuar com investidores nos três grandes segmentos de negócio do banco: WMS, Itaú BBA e Global Msrkets & Treasury e Latam. As ações serão voltadas a realizar análises profundas do mercado e promover acesso às empresas e ao mercado de capitais, soluções de crédito, meios de pagamentos, soluções estruturadas e de banco de investimentos.

A rotina inclui mentorias, treinamentos, plano de saúde e odontológico, vale refeição, alimentação, transporte, plano de previdência privada, incentivo a cursos de idiomas e remuneração de 8 mil. Para concorrer é necessário ter ensino superior completo concluído entre dezembro de 2020 e julho de 2024. A carga horária é de 8 horas de trabalho diárias em São Paulo. Os candidatos que morem fora de São Paulo terão direito a uma bolsa auxílio no valor de um salário para custos de moradia.

O processo seletivo terá 5 etapas e as inscrições vão até 5 de de dezembro pelo site https://traineefeitocomvoce.com.br/