Encerra hoje prazo de inscrições para o Prouni

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 ou 2021 e ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação, além de outros requisitos.

O período de inscrição para o processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 2º semestre termina nesta sexta-feira (05). Os interessados devem se inscrever até às 23h59 (horário de Brasília) pelo site http://acessounico.mec.gov.br/prouni.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.