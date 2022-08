Globo rejeita pedido de Bolsonaro e presidente não participará de entrevistas no Jornal Nacional

Os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos vão conduzir as entrevistas, ao vivo, direto dos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro.

"A Globo rejeitou o pedido da assessoria. No fim da noite de quinta-feira, a assessoria de Bolsonaro enviou e-mail reiterando a disposição de conceder a entrevista, desde que ela seja realizada no Alvorada, alegando para isso compromissos de campanha anteriormente assumidos. Diante das regras anunciadas reiteradas vezes, a Globo rejeitou o pedido e, por isso, a entrevista não será realizada", diz trecho da nota da emissora.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, não participará da série de entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos à Presidência da República. Ele pediu para que a conversa fosse no Palácio da Alvorada, no entanto, a emissora afirmou que "as entrevistas de todos os candidatos à Presidência da República serão em seus estúdios, de forma a demonstrar que todos os candidatos são tratados em igualdade de condições".

