Manauara vence Miss Brasil Mundo e garante 1ª coroa do Amazonas no concurso

A manauara Letícia Frota, 20, venceu o Miss Brasil Mundo nesta quinta-feira (4), em Brasília. A jovem foi ganhadora da 62ª edição do concurso de beleza feminina, entre as 35 candidatas.

Letícia é modelo, influencer e acadêmica do curso de Psicologia. A jovem garantiu a 1ª coroa do Amazonas no concurso, e agora irá defender o país no Miss Mundo (Miss World). A brasiliense Caroline Teixeira foi quem passou a coroa.

Ficaram em 2º e 3º lugar as candidatas Gaby Araújo, do Espírito Santo, e Ana Carolina Manginelli, de São Paulo. No Top 5 ficaram as misses Recôncavo Baiano, Isabella Gregorutti (4º lugar) e Rio Grande do Norte, Thuany Cristine (5º lugar).