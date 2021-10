Atos contra Bolsonaro devem ocorrer em todo Brasil neste sábado

Goiânia (GO) - Praça do Trabalhador - 8h

Saiba onde ocorrerão os atos em todas as capitais do Brasil;

As manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estão confirmadas para ocorrer ,neste sábado (02), em pelo menos 251 cidades no Brasil, segundo o UOL.

