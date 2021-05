Associação de delegados defende operação com 28 mortes no Jacarezinho

De acordo com o Estadão, a associação afirma que eventuais excessos devem ser apurados "sem vieses ideológicos ou sensacionalistas". "O uso progressivo da força se coaduna totalmente com o emprego de força letal nos casos de atentados à vida de Policiais e de cidadãos, notadamente quando há utilização desenfreada de equipamentos de guerra por narcoterroristas que adotam táticas de guerra irregular", afirma a Adepol.

"Informamos que a Adepol do Brasil não aceitará qualquer pré condenação à legítima e necessária ação empreendida pela gloriosa Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, sendo repugnante presenciar alarmas descontextualizados e pré-julgamentos com viés estigmatizantes diante do resultado da operação policial em comento", diz um trecho da nota.

A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol) divulgou uma nota prestando "pleno e irrestrito apoio" à operação que resultou na morte de 28 pessoas na comunidade Jacarezinho, no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.