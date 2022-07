Após mais de 33 horas, incêndio ainda atinge prédio em São Paulo

O prédio atingido por um incêndio na noite de domingo (10) continua pegando fogo após mais de 33 horas. Os bombeiros permanecem trabalhando para conter o incêndio no local que possui dez andares na Rua Comendador Abdo Schahin, no Centro de São Paulo.

De acordo com a polícia, o fogo se alastrou para outros três imóveis na região da Rua 25 de Março.

O combate é feito no último andar do prédio e em pequenos focos que reapareceram onde há muito plástico, madeira, material que pega fogo com facilidade.

De acordo com os bombeiros, por conta do avanço dos trabalhos e a redução dos riscos, algumas ruas do entorno foram liberadas para o funcionamento do comércio.