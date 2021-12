Após 8 anos, começa hoje julgamento dos 4 réus do incêndio na Boate Kiss

Os acusados serão julgados pelo tribunal do júri que deve demorar cerca de 15 dias, pois as atividades serão diárias, inclusive aos fins de semana, até as 23h.

Após 8 anos, o julgamento dos quatro réus do incêndio na Boate Kiss começa nesta quarta-feira (01) em Porto Alegre. Eles são acusados pelas mortes de 242 pessoas e tentativas de homicídio de outras 636 no incêndio da boate, em Santa Maria, em janeiro de 2013, .

