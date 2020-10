Anvisa alerta sobre falsa vacina contra Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acionou a Polícia Federal para investigar uma falsa vacina contra a Covid-19 vendida por uma empresa de Niterói, no Rio de Janeiro.

Conforme o Sistema Globo, a Agência alerta que não há nenhuma vacina contra a doença autorizada a ser utilizada no Brasil. Por isso, ninguém deve comprar nem usar nenhuma suposta vacina anunciada como capaz de prevenir a doença.

"A Anvisa recebeu a denúncia sobre a suposta comercialização irregular da vacina contra a Covid-19 por meio de seus canais oficiais, indicando que estaria sendo disponibilizada por uma empresa localizada em Niterói/RJ a vacina de Oxford contra a Covid-19", escreveu o órgão de saúde em nota.

A Polícia Federal afirma que está apurando as condutas que podem se enquadrar em dois artigos do Código Penal: 273 (falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, com pena de 10 a 15 anos de prisão) ou 171 (obter, para si ou para outra pessoa, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, com pena de um a cinco anos de prisão).