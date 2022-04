Antiviral desenvolvido pela Pfizer é recomendado pela OMS

Nesta sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou o uso de um comprimido antiviral chamado Paxlovid, desenvolvido pela Pfizer para pacientes com sintomas leves da Covid-19.

A preocupação maior é com países subdesenvolvidos, que tem dificuldade para acessar esse medicamento. A medicação tem sido fortemente recomendada para pacientes não vacinados, idosos ou imunossuprimidos, segundo um artigo do British of Medicine.

Testes realizados em 3.100 pacientes mostraram que o Paxlovid reduziu em 85% o risco de hospitalização. O medicamento deve ser administrado por via oral durante cinco dias, dentro do intervalo de menos de cinco dias após o início dos sintomas. O OMS soltou à empresa informações sobre custos e licença do medicamento para que possam ser produzidos genéricos.