Aeronave da FAB chega a Minas Gerais com deportados dos EUA

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, por volta das 21h deste sábado (25), com os primeiros brasileiros deportados dos Estados Unidos após a mudança de governo naquele país. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, esteve presente no terminal para recepcionar o grupo.

