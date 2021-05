Advogado pede que Pazuello fique calado em depoimento e não seja ofendido

Segundo apuração da Uol, o defensor não representa Pazuello, porém, a AGU (Advocacia-geral da União) já estudava, nos últimos dias, pedir ao Supremo que protegesse o ex-ministro no depoimento, mas nem o órgão e nem o advogado do militar, Zoser Hardman, tinham feitos pedidos semelhantes.

