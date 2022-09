Adolescente usou arma do pai PM para atacar escola e matar cadeirante na Bahia

A polícia ouviu ainda ontem alguns familiares do jovem que disseram estar surpresos com a atitude criminosa dele. O rapaz foi descrito por todos como tranquilo e introspectivo, mas não apresentava comportamento violento.

O homem contou à polícia que guardava a arma debaixo do colchão e que o filho não tinha acesso a ela. No momento do ataque, o jovem, que era aluno da escola, mas não frequentava as aulas, estava vestido de preto, encapuzado e já entrou com a arma em punho e um facão na outra mão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.