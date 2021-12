Acidente com ônibus deixa dois mortos e 34 feridos em Minas Gerais

Um ônibus fretado caiu em uma ribanceira e deixou duas pessoas mortas e 34 feridos, na madrugada desta quarta-feira (29), na BR-38, em João Monlevade, em Minas Gerais. Havia cerca de 47 passageiros e eram da mesma família e amigos. O motorista do veículo contou à polícia que teve um mal súbito e perdeu o controle da direção. O ônibus seguia para uma cidade conhecida por ser ponto turístico dos mineiros, Guarapari, no Espírito Santo. Equipe da perícia da Polícia Civil trabalha no local, juntamente com militares do Corpo de Bombeiros e agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.