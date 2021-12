Deputado testa positivo para Covid-19 após encontro com Bolsonaro

O deputado federal Coronel Armando (PSL) testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira (28) um dia após o parlamentar recepcionar o presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina. A informação foi divulgada pelo próprio deputado. De acordo com a assessoria do deputado, a comitiva do presidente já foi informada sobre o diagnóstico. "Segundo o farmacêutico, mas ainda estou falando com o médico, eu posso estar no final de um Covid ou ainda com resíduo de Covid. Estou tomando as precauções relativas a isso", disse o deputado. A assessoria do presidente informou que não tem informações, já que o presidente não cumpre agenda oficial. Bolsonaro está de férias e deve ficar em Santa Catarina até a próxima semana, onde passará o réveillon.

