Vídeo: sucuri fêmea gigante é perseguida por machos em estrada

Uma cena inusitada foi registrada pelo estudante de medicina Antônio Augusto Stábile, em Ituverava, interior de São Paulo: Uma sucuri fêmea de 7 metros estava sendo perseguida por outras duas cobras macho, da mesma espécie.

Perseguida pelos machos, sucuri cruza estrada em Ituverava (SP); Veja pic.twitter.com/tDCRaehZGO — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) October 6, 2020

Para um site do sistema Globo, o biólogo Willianilson Pessoa, explicou que as outras cobras, não seriam filhotes da maior, já que a sucuri após dar a cria, segue caminho sozinha, e que ao encontrar cobras juntas, é sinal que os animais possam estar copulando ou em período reprodutivo.

Pessoas explicou ainda, que as fêmeas sempre são maiores que o machos, já que precisam de alimentos maiores para dar conta de alimentar dezenas de filhotes em seu interior, e que a espécie mostrada no vídeo se trata da Eunectes murinus, que são as segundas maiores do mundo e as mais pesadas do Planeta.