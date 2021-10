Vídeo mostra crocodilo gigante devorando jacaré de quase 2 metros

“Isso aconteceu no quintal dos meus pais hoje… O lanchinho é um jacaré de 1,80m”, escreveu ela no Twitter.

As imagens publicadas pela moradora Taylor Soper acabaram viralizando na internet nesta semana. Ela explicou que a cena aconteceu no quintal da casa de seus pais.

This happened in my parents backyard today… The snack is a 6ft gator #lowcountrylivin pic.twitter.com/O7Omsw42uL

Um crocodilo gigantesco foi filmado enquanto fazia uma refeição assustadora na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. No vídeo, o crocodilo aparece engolindo, sem nenhuma dificuldade, um jacaré menor.

