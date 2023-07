Vídeo: casal é flagrado fazendo sexo em ponto de ônibus

Casal faz s3xo em ponto de ônibus pic.twitter.com/AJ0zm2hwx6 — Aquitemnotícias (@aquitemnoticias) July 25, 2023

Um casal foi flagrado fazendo sexo no chão de um ponto de ônibus, sem se importar com um cachorro que estava ao lado, e com uma mulher que estava sentada no banco do local. O caso aconteceu em Laranjeiras do Sul, no Paraná.

A cena incomum foi registrada pelo motorista de um carro que passava pela avenida e decidiu gravar o ato libidinoso.

Após perceberem que estavam sendo filmados, eles se vestem, mas continuam deitados e se abraçam.