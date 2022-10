Vídeo: Calor intenso faz codornas nascerem em prateleira de supermercado

“Levei o celular no ponto de filmar. Ficamos muito surpresos ao encontrar os filhotes nascendo. Eu já havia mudado as cartelas de lugar devido ao calor, porque são de plástico”, disse o gerente.

VEJA: Codornas nascem em prateleira de mercado no Piauí por conta do calor de 40°C e surpreendem gerente. pic.twitter.com/QdKJQnWo6O

O gerente do supermercado disse outro funcionário o chamou durante a tarde após ouvir um barulho estranho vindo de uma das prateleiras. Ao se aproximar, a dupla notou algo em movimento dentro de uma cartela com 30 ovos.

Funcionários de um supermercado em Campo Maior, no Pauí, ficaram surpresos ao se depararem com codornas nascendo na prateleira do estabelecimento devido a altas temperaturas na cidade. O caso aconteceu em 21 de setembro e circulou nas redes sociais nesta quinta-feira (13).

