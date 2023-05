Vídeo: Bezerro nasce com malformação e viraliza na web; ‘Venom?’

De acordo com o site educapoint.com.br, a malformação pode acontecer por diversos fatores como: hereditários, deficiências nutricionais maternas, ingestão de medicamentos, agentes químicos, ou plantas tóxicas durante a gestação, e interferência mecânica com o embrião em desenvolvimento.

Um fazendeiro viralizou na internet nesta semana, ao compartilhar com os seguidores um bezerro que nasceu com uma malformação. O vídeo do Youtube já conta com mais de 1,8 milhões de visualizações.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.