Vestido de Darth Vader, homem sai de caixão para pedir namorada em casamento

Eles deixaram o caixão no chão, e em certo momento, o noivo abre a tampa e, vestido de Darth Vader, do filme Star Wars, o noivo sai da caixa fúnebre, dança alguns passos enquanto segurava uma placa que dizia “Espero que você diga não”, em seguida, remove a máscara, mostra o anel de noivado e recebe um 'sim' como resposta.

Nas imagens, os amigos do noivo caminharam com o caixão em direção ao restaurante onde a noiva estava.

Um vídeo de um pedido de casamento inusitado viralizou no Twitter nesta semana. Um homem decidiu se vestir de Darth Vader e sair de um caixão para surpreender a noiva. O caso aconteceu no último sábado (15), na cidade de Fortuna, na Espanha.

