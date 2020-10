Tartaruga viraliza ao ser fotografada mostrando 'o dedo do meio'; veja

A foto de uma tartaruga, apelidada como Terry, viralizou nas redes sociais após vencer a edição de 2020 do Prêmio de Comédia da Vida Selvagem. Isso porque Terry aparece em uma cena inusitada, ela mostra o 'dedo do meio' para a lente do fotógrafo Mark Fitzpatrick, na Austrália.

O resultado foi divulgado nesta terça-feira (27) e Mark Fitzpatrick ganhou um troféu de metal feito na cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, uma câmera fotográfica e uma viagem de uma semana em um safári, no Quênia, para duas pessoas.

De acordo com o site UOL, a foto de Terry também ganhou na categoria de "Criaturas Submarinas" e foi a escolhida pela maioria dos 12 jurados da comissão do prêmio, que premia os melhores registros de diferentes bichos em cenas engraçadas ao redor do mundo.