Polícia divulga foto das nádegas de procurado: ‘você reconhece?’

"Nós nos divertimos um pouco com o vídeo na esperança de que ele seja amplamente compartilhado e gere informações sobre quem pode estar envolvido. Mas o crime não é motivo de riso. Esses ladrões descarados roubaram ferramentas no valor de milhares de libras. Estamos preocupados que eles possam estar preparados para usar violência. Precisamos encontrar esses ladrões. Se você acha que os reconhece, suspeita de quem pode estar envolvido ou recebeu ferramentas para venda em circunstâncias suspeitas, entre em contato", disse Stew Lewis, inspetor da polícia de Coventry, de acordo com o "Metro".

Foram divulgadas imagens de câmera de segurança que registraram o momento em que dois homens roubaram várias ferramentas de uma van. Quando um deles está levando os objetos, avaliados em cerca de R$ 3.600, depois de quebrar uma janela do veículo, o outro percebeu a câmera de segurança e expôs as nádegas.

Segundo o Extra, as autoridades postaram nas redes sociais um vídeo em que um dos suspeitos exibe as nádegas por uma janela de carro durante a ação criminosa. A polícia pede ajuda para identificar ele e os comparsas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.