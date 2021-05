Pelado e com máscara no queixo, homem invade e furta oficina

Um homem pelado e com máscara no queixo foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma oficina. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (24), em João Pessoa. De acordo com o G1, o suspeito quebra uma porta de vidro para entrar na loja. Ele acaba se ferindo e deixa marcas de sangue no chão.

