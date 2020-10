Pato usando meias e crucifixo é resgatado em praia

Um pato usando meias e uma crucifixo foi resgatado neste domingo (18) em uma praia pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Os acessórios do animal abandonado chamaram a atenção de populares.



Ele não apresentava sinais de maus tratos. Ainda segundo o UOL, equipes do Centro de Controle de Zoonoses que resgataram o animal, informou que as meias e o crucifixo estavam amarrados para impedir que o animal caminhasse pela areia.