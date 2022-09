Mulher quebra vidros e faz xixi dentro do carro de ex ao terminar namoro

Um homem de 45 anos foi ameaçado e teve o carro quebrado pela ex-namorada na noite de ontem (10), na Rua Jaime Cerveira, no bairro Nova Lima, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A vítima contou que a suspeita não aceita o fim do relacionamento e faz ameaças há três meses.

Ele contou que recebeu uma ligação da suspeita, dizendo que estava na frente da casa dele. Conforme o registro policial, a vítima estava na igreja e se deslocou para casa.

Ele contou que durante o trajeto, recebeu diversas ameaças por mensagens. Ao chegar no local, a mulher tentou tomar a chave do carro da vítima e começou a agredir o ex-namorado. Ela quebrou os vidros do carro do homem e urinou no banco do carro. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.