Mulher perde R$ 500 ao apostar com amiga que noivo era fiel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De casamento marcado para fevereiro, uma mulher resolveu apostar R$ 500 com uma amiga que o futuro marido era fiel. Para isso, ela contratou a influenciadora Lídia Luiza, que tem um perfil no TikTok dedicado a fazer testes de fidelidade. O resultado, porém, não foi favorável para noiva, que perdeu o dinheiro e viu o noivo dando em cima de outra mulher.

Toda a história foi compartilhada na rede social pela influenciadora, sem a exposição do nome dos envolvidos. "Oi, Lídia, tudo bem? Você é a menina que faz testes de fidelidade no TikTok, né? Então, eu vou casar agora em fevereiro e queria fazer um teste de fidelidade com o meu noivo. Eu confio muito nele, só quero fazer porque fiz uma aposta com uma amiga minha. Apostamos R$ 500 que ele não iria cair no seu teste. Ai, estou doida para ganhar esse dinheiro já", escreveu a noiva em um primeiro contato com influenciadora.

Lídia passou a seguir o noivo no Instagram e curtiu algumas fotos dele. Foi o suficiente, afirma a influenciadora, para ele começar uma conversa com ela. "Você é de verdade? Parece uma boneca", diz o noivo. Ela retribui o elogio. "Você é muito gato também, apaixonei."

Lídia pergunta quem é a mulher que aparece com ele em algumas fotos. O homem pede para ela adicioná-la no WhatsApp que ele iria explicar a situação.

"Você namora?", pergunta a influenciadora. Ele responde que sim. "Isso é problema para você? Porque se não for eu gostaria muito de te conhecer pessoalmente", escreve ela. "Não vejo problema (risos)", diz ele.

Os dois marcam a data para o encontro, e ele pede para Lídia não enviar mensagens durante a semana para que a noiva, que mora com ele, não visse. A influenciadora não divulgou qual foi a reação da mulher ao saber o resultado do teste.

O vídeo com a história do teste soma até a conclusão deste texto 8,4 milhões de visualizações no TikTok. No perfil, Lídia compartilha outras situações já vividas por ela. Em uma publicação de março do ano passado, ela diz que em mais de 100 testes que tinha feito, só três homens foram fiéis.

Em outro vídeo, ela explica como funciona o teste de fidelidade e que ela só faz pelas redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter e até pela OLX.