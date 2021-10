Mulher com sonambulismo cai do quarto andar de apartamento e sobrevive

Às 5h da manhã, uma mulher de 40 anos caiu de uma janela do quarto andar do prédio durante seu sonambulismo e finalmente sobreviveu.

O estudante de psicologia Lou Mitchell caiu em uma estrutura de metal do apartamento de um amigo em Aberdeen, Escócia. Os bombeiros a resgataram da estrutura de metal.

De acordo com o The Sun, a vítima foi levada às pressas para o hospital e escapou "milagrosamente" com uma torção no tornozelo esquerdo e uma cicatriz na testa.

"Fui para a cama e me lembrei de gritar nessa estrutura de metal. Senti muita dor e havia muito sangue na minha cabeça", disse Lou ao The Sun.

A estudante de psicologia disse que costumava andar como sonâmbula quando era adolescente, mas isso não acontecia há muito tempo. "Minha mãe disse que eu costumava entrar em diferentes cômodos da casa e falar sozinha, mas não era assim."