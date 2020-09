Menina morre por infestação de piolhos e pais são indiciados por homicídio

Os pais de uma criança de 12 anos foram indiciados por homicídio doloso após a menina morrer de um infarto, provocado por infestação de piolhos. O caso aconteceu nos Estados Unidos.

Segundo informações do Extra, a menina desenvolveu quadro profundo de anemia por causa das repetidas mordidas dos piolhos, durante três anos, que acabaram fazendo com que a pequena Kaitlyn sofresse parada cardíaca e morresse, em agosto.

Ainda segundo o site, A menina estava tão infestada de piolhos que os legistas que cuidaram do caso afirmaram ser o pior caso do tipo com o qual já lidaram. De acordo com a autópsia, Kaitlyn sofreu "dor física excessiva por causa de negligência médica", contou a emissora 13WMAz, afiliada da rede CBS.