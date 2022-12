Médicos encontram infestação de larvas carnívoras no ouvido de homem

Um homem de 64 anos deu entrada em um hospital de Portugal com uma infestação de larvas carnívoras em seu ouvido. Ele estava com fortes dores e tinha a entrada de sua orelha tampada pelos parasitas.

Os médicos ainda notaram que as larvas também tinham perfurado uma parte do tímpano do homem.

Uma das médicas, Catarina Rato, em entrevista concedida à Newsweek, explica que a infecção causada por essas larvas é conhecida como miíase, com os parasitas sendo provenientes da espécie de mosca Cochliomyia hominivorax.

Essas larvas são comuns em áreas tropicais e subtropicais, depositando ovos em outros organismos, que após eclodirem se alimentam do tecido vivo de seres de sangue quente.

As moscas podem depositar ovos em partes do corpo humano como boca, feridas abertas, couro cabeludo e orifícios naturais como orelha, nariz e órgãos genitais.

O homem que estava com cinco dias com os sintomas, foi internado no hospital, e após sete dias de tratamento não foi mais notada a presença das larvas.