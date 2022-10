Médico coloca luva cirúrgica no lugar de bolsa de colostomia em paciente e causa revolta

O paciente João Carlos dos Santos, de 35 anos, teve uma luva cirúrgica colocada no por um médico no lugar de uma bolsa de colostomia no Hospital Ônix, uma unidade privada da cidade de Curitiba, no Paraná.

Conforme o relato de João, o caso aconteceu no último dia 22 de setembro, enquanto ele se recuperava de uma cirurgia no rim.

Na ocasião, o médico lhe informou que ele precisaria fazer o uso do coletor, mas que o hospital estava sem o mesmo. Por conta disso, o profissional decidiu improvisar substituindo a bolsa pela luva cirúrgica.

João Carlos estranhou a atitude, mas foi convencido pelo médico que afirmou que aquele procedimento era classificado como “medicina de guerra”.

O paciente então concordou e até se sentiu assistido, já que o profissional se preocupou em “dar um jeito” na situação. Ele pediu que o homem voltasse ao hospital no dia seguinte, mas não confirmou se trocaria a luva.

Contudo, ao chegar em casa João teve uma série de problemas. “O médico falou que era medicina de guerra e colocou uma luva improvisando o procedimento. Saí do hospital com aquela luva pendurada na barriga, vazando muito. Em casa eu não tinha controle. Fiquei encharcado de secreção... Minhas roupas e cobertores ficaram todos molhados”, disse em entrevista do G1.

O homem decidiu então recorrer a uma amiga que trabalhava em outro hospital. A mulher achou um absurdo a medida tomada e conseguiu uma bolsa para João.

Recentemente, João Carlos voltou ao hospital e registrou uma reclamação na unidade. O hospital disse que não tinha conhecimento do ocorrido e decidiu desligar o médico.

João disse que não levou a denúncia a outros órgãos, mas decidiu registrar junto ao hospital para que outras pessoas não passem pelo mesmo drama e descaso.

"Como a minha preocupação primeiro foi a minha saúde, eu não tive cabeça pra fazer nenhuma reclamação em outros lugares. As pessoas ao meu redor que, incomodadas, me motivaram a fazer algo. Meu chefe fez uma reclamação no hospital e eu recebi um retorno. Eles perguntaram o que aconteceu e lamentaram o ocorrido [...] Há mais de dois anos estou com problemas no rim, tem sido cansativo", ressalta.