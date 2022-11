Marmota afrontosa 'rouba' horta e come na frente da câmera de agricultor

Uma marmota que gosta de desafios foi flagrada pelo agricultor americano Jeff Permar fazendo uma 'limpa' no quintal do homem, saboreando os vegetais na frente de uma câmera instalada justamente para descobrir quem seria o 'ladrão' da horta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.