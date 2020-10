Loja se confunde e usa currículo de jovem como etiqueta de preço

Uma jovem de 20 anos teve seu currículo utilizado como etiqueta de preços em uma loja de bolsas. O fato ocorreu nesta segunda-feira (05) no Centro de Jaboticabal, em São Paulo.

De acordo com o Sistema Globo, a mãe da menina foi ao estabelecimento e avisou a jovem sobre a situação. Bastante chateada, a jovem contou que está procurando emprego e deixou o currículo na referida loja para uma possível entrevista de emprego, oque não ocorreu. Ao ter seu rosto estampado nas etiquetas dos produtos, a mulher fez um relato nas redes sociais que teve mais de 800 compartilhamentos em apenas 1 hora.

Em entrevista ao site, a vendedora da loja confirmou o uso do currículo como etiqueta de preços e contou que houve um engano no momento das impressões do material, já que são feitos na hora, em papéis em branco. Os currículos, segundo a vendedora, são levados para outro departamento. Os documentos são analisados, e depois algum responsável entra em contato com as candidatas.